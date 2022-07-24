الإحصاء: 29.7 % يمارسون النشاط البدني المعتدل في المملكة لعام 2021م

وأشارت إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين نسب الرجال والنساء في ممارسة النشاط البدني حيث إن 54.8 % من الذكور يمارسون نشاطًا بدنيًا، في حين أن نسبة الإناث اللواتي يمارسن نشاطًا بدنيًا تبلغ 38.3 % فقط.