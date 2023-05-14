انخفاض في درجات الحرارة مع رياح نشطة مثيرة للغبار في بعض المناطق

ويُتوقع بمشيئة الله أن يطرأ انخفاض نسبي على درجات الحرارة في مناطق: (الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والشرقية، والرياض)؛ لكن يبقى الطقس حارًّا نسبيًّا إلى حار في معظم المناطق.