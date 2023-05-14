انخفاض في درجات الحرارة مع رياح نشطة مثيرة للغبار في بعض المناطق

تشير آخر الخرائط الجوية الناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات باقتراب كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المملكة السعودية، تتسبب في انخفاض نسبي في درجات الحرارة، بالإضافة إلى نشاط في سرعة الرياح المثيرة للغبار والأتربة.
ويُتوقع بمشيئة الله أن يطرأ انخفاض نسبي على درجات الحرارة في مناطق: (الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والشرقية، والرياض)؛ لكن يبقى الطقس حارًّا نسبيًّا إلى حار في معظم المناطق.
وتنشط تدريجيًّا أثناء الرياح الشمالية الشرقية في أجزاء مختلفة من شرق ووسط المملكة، يصحبها هبات قوية أحيانًا في المناطق الصحراوية والمكشوفة، تعمل على إثارة الأتربة والغبار؛ وبالتالي تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.
وتبقى الفرصة واردة لهطول أمطار رعدية في مناطق محدودة من مرتفعات جازان وعسير فترة ما بعد الظهر.
ويُتوقع أن تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلًا في العاصمة الرياض يوم الأحد، مع نشاط للرياح الشمالية الشرقية المثيرة للغبار والأتربة؛ بحيث يكون الطقس حارًّا ومغبرًا وجافًّا في ساعات النهار.