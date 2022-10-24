الأمن في عهد "المؤسس" بعيون طبيب مصري عايش الفترة ونقل مشاعره قبل 92 عامًا

وأضاف: "لأجل أُفهِم القارئَ درجة الأمن، أُقِر أنني شاهدت الصيارف على قارعة الطريق يضعون قطعة شاش يغطون بها نقودهم من ذهب وورق وفضة ومعادن، ومنهم من لا يضع غطاءً مطلقًا، ويذهبون لصلاة الجماعة في الحرم دون رقيب على أموالهم، وكذلك التجار يتركون حوانيتهم بالنهار مفتوحة ويذهبون جميعًا للصلاة دون رقيب على بضائعهم، رغم كون كثير من هذه البضائع قد تكون سهلة على العابرين أخذهم منها؛ ولكن لا نسمع ونحن بالحجاز عن حادثة سرقة أو خيانة أو أي جناية تخص الحجاج أو المواطنين، وهذه نعمة عظيمة يُغبطون عليها أهل المنطقة دون غيرهم من بقاع الأرض".