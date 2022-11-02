زين السعودية تسجل صافي أرباح بقيمة 299 مليون ريال مع نهاية الربع الثالث من العام 2022م

وكما حرصنا على مواصلة استقطاب أحدث التقنيات وتوطينها في المملكة، كذلك عملنا خلال الربع الثالث من العام 2022م على تكثيف جهودنا لدعم الكفاءات الوطنية والطاقات الشابة وتوفير فرص العمل والتدريب لهم. فشاركنا في معرض خطوة للتوظيف الثامن والذي شكل منصة لنا للتواصل المباشر مع المواهب الشابة واكتشاف قدراتهم الكامنة وتوظيفها في توطين قطاع الاتصالات في المملكة".

الجدير بالذكر أن "زين السعودية" عززت مؤخراً حضورها في مجال الرياضات الإلكترونية على المستوى الإقليمي، حيث أطلقت بالشراكة مع "بلاي هيرا العالمية" منصة PLAYHERA MENA للرياضات الإلكترونية في أسواق الشرق الأوسط، والتي تتخذ من المملكة مقراً لها، بهدف توفير بيئة ملائمة للمبدعين ومصممي المحتوى، وتطوير ورعاية المواهب، وتعزيز قدرات محترفي الألعاب الإلكترونية.