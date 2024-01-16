وزير الخارجية يلتقي نظيرته الإكوادورية على هامش "منتدى دافوس"

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة الخارجية والحراك البشري في جمهورية الإكوادور غابرييلا سومرفيلد، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.