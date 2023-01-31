الأمن البيئي يضبط 9 مخالفين لارتكابهم مخالفات رعي في عدة محميات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (9) مخالفين لنظام البيئة؛ (7) مواطنين، ومقيميْن من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (161) متنًا من الإبل، و(35) رأسًا من الأغنام، في أماكن يُمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.