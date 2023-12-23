31 ْ مئوية.. جازان وشرورة وبيشة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان وشرورة وبيشة أعلى درجة حرارة 31 ْمئوية، فيما سجّلت القريات 4 درجات فقط .