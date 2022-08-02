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شاهد.. أمطار صيفية تجري الأودية غرب الأفلاج
شملت الغيل وستارة والأحمر
تتواصل الحالة المطرية على منطقة الرياض، والتي بدأت منذ خمسة أيام؛ إذ هطلت صباح اليوم الثلاثاء، أمطار صيفية غرب محافظة الأفلاج، شملت: الغيل وستارة والأحمر.
وأجرت الأمطار وادي العوج في مركز الغيل، والذي يبعد عن الأفلاج 32 كلم في اتجاه الشمال الغربي.
كما جرى وادي النعيم في مركز ستارة، والذي يبعد عن الأفلاج 73 كلم في نفس الاتجاه، وجرى كذلك وادي القحيف على طريق الأحمر غرب الأفلاج.
وثق جريان تلك الأودية: عبدالله الغميجان، ورائد السبيعي، وحكد آل حريص.