الموارد البشرية: تحديث ضوابط وإجراءات انقطاع العامل عن العمل في القطاع الخاص

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن العمالة الوافدة ممّن لديهم بلاغات تغيُّب قبل تاريخ هذا التحديث، سيتم السماح لأصحاب العمل بنقل خدماتهم لمنشآتهم في حال كانت حالتهم (متغيّباً عن العمل)، ويتم نقل رسوم المقابل المالي المتأخرة على سجل العامل إلى صاحب العمل الجديد مع اشتراط موافقته على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه، وفي حال عدم استكمال نقل خدمة العامل الوافد خلال (15) يوماً من تاريخ موافقة الوزارة على النقل ستبقى حالة الوافد (متغيّباً عن العمل)".