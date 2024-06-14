تراها أقرب: 5 أنشطة بحرية لا تفوّت في جدة خلال عيد الأضحى

مياهٌ فيروزيةٌ، نسيمٌ منعشٌ، مناظرُ طبيعيةٌ خلابة، وأنشطةٌ بحريةٌ متعددةٌ تثير الخيال، تلك لقطات حية تهواها العين وتنتظرها النفس للاستمتاع بإجازة عيد أضحى مميزة في جدة (عروس البحر الأحمر) النابضة بالحياة حيث تضم خمسة أنشطة بحرية متاحة للتجربة.
لو كنتَ محبًا لعالم البحار ففي فقيه أكواريوم الوجهة المناسبة، كونها تضم أكثر من سبعة آلاف كائن بحري من 200 فصيلة مختلفة، ويقع المكان على جزيرة خاصة متفرعة من طريق كورنيش جدة الشمالي. إلى جانب إمكانية التحرُّك إلى جزيرة الشراع لتحصل على مغامرةٍ لن تنساها، باعتبارها من أجمل المتنزهات والأماكن السياحية في جدة لتميُّزها بأنها حديقة مائية ترفيهية تم إنشاؤها على جزيرة اصطناعية في البحر الأحمر، وهو المكان الأمثل لقضاء الوقت في الأنشطة البحرية المختلفة والألعاب المائية المميزة.
وطالما كُنت في جدة فعليك تجربة رياضة الغوص، فبين الأسماك والشعاب المرجانية والألوان المريحة للعين ستكون المغامرة مميزة، خاصةً مع وجود مدربين معتمدين وغواصين محترفين لقضاء وقت ممتع وآمن. بينما بإمكانك التوجه إلى جزيرة بياضة التي تتميز برمالها البيضاء ومياهها الزرقاء الصافية وشعبها المرجانيّة، وهناك استمتعْ بالسباحة وتجربة السنوركلينج أو الغوص واستكشاف الشعب المرجانيّة، ويمكنك التشمُّس والاسترخاء على متن السفينة وتناول الوجبات الخفيفة والمشروبات المُنعشة.
والآن حان وقت الفلاي بوردنق، حيث الواجب على الزائر تجربة التحليق فوق الماء بارتفاع يصل إلى تسعة أمتار على الزلاجات الطائرة التي تعمل بالدفع المائي، وحينها ستكتشف متعة الشغف والإثارة في تلك الرياضة التي تستهوي الكثيرين من عشاق المغامرات المائية، وعلى امتداد سواحل البحر الأحمر وجدة سترى محبي تلك التجربة التي تعتمد على السرعة والقوة والدفع والطيران بنفس الوقت ما يجعلها تجربة لا مثيل لها.
ويقدم برنامج صيف السعودية تحت شعار "تراها"، سبع وجهات سياحية فريدة؛ هي: عسير والباحة والطائف، والبحر الأحمر، إلى جانب جدّة والرياض والعلا، كما سيشهد برنامج صيف السعودية هذا العام، مع عودة موسم جدّة وانطلاق موسم عسير، العديد من الحفلات والفعاليات والمنتجات المصمَّمة للعوائل والأطفال، إضافة إلى تنظيم بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة، وبطولات الملاكمة العالمية في الرياض وجدّة، حيث تقدم السعودية أكثر من 150 عرضاً خاصاً.