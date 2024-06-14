تراها أقرب: 5 أنشطة بحرية لا تفوّت في جدة خلال عيد الأضحى

لو كنتَ محبًا لعالم البحار ففي فقيه أكواريوم الوجهة المناسبة، كونها تضم أكثر من سبعة آلاف كائن بحري من 200 فصيلة مختلفة، ويقع المكان على جزيرة خاصة متفرعة من طريق كورنيش جدة الشمالي. إلى جانب إمكانية التحرُّك إلى جزيرة الشراع لتحصل على مغامرةٍ لن تنساها، باعتبارها من أجمل المتنزهات والأماكن السياحية في جدة لتميُّزها بأنها حديقة مائية ترفيهية تم إنشاؤها على جزيرة اصطناعية في البحر الأحمر، وهو المكان الأمثل لقضاء الوقت في الأنشطة البحرية المختلفة والألعاب المائية المميزة.