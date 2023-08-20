190 ألف طالب ينتظمون على مقاعد الدراسة بجازان.. وجولات تفقدية للاطمئنان
شهدت 1363 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم، انتظام 190,268 طالبًا وطالبة على مقاعد الدراسة في يومهم الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 1445هـ، وفق خطط استقبال منظمة وترتيبات متكاملة، أسهمت في تحقيق الانطلاقة الجادة، فيما أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، خطة زيارات إشرافية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس التابعة.
وشارك وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة المهندس بدر الحارثي، ومدير عام تعليم جازان ملهي عقدي، في انطلاقة العام الدراسي الجديد، وذلك خلال جولات تفقدية مع عددٍ من القيادات الإشرافية على عديدٍ من المدارس للاطمئنان على انتظام وسير العملية التعليمية، واكتمال جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، بعد تمتعهم بإجازة نهاية العام الدراسي.
وشملت الجولات مختلف المرافق والقاعات المدرسية والتعليمية والمختبرات، مطلعين على البرامج والفعاليات المقدمة لاستقبال الطلاب وتهيئتهم، وكذلك برامج وفعاليات الأسبوع التمهيدي للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي، فيما حث مدير عام تعليم جازان، الطلبة، على استغلال الفرص ليسهموا في تنمية ونهضة الوطن الغالي.