190 ألف طالب ينتظمون على مقاعد الدراسة بجازان.. وجولات تفقدية للاطمئنان

وشارك وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة المهندس بدر الحارثي، ومدير عام تعليم جازان ملهي عقدي، في انطلاقة العام الدراسي الجديد، وذلك خلال جولات تفقدية مع عددٍ من القيادات الإشرافية على عديدٍ من المدارس للاطمئنان على انتظام وسير العملية التعليمية، واكتمال جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، بعد تمتعهم بإجازة نهاية العام الدراسي.