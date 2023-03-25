فيديو.. المعتمرون يرسمون هندسة إلهية حول الكعبة في ثالث أيام رمضان

أظهرت لقطات فيديو ازدحام المعتمرين حول الكعبة، صباح اليوم السبت، في ثالث أيام شهر رمضان المعظم.
وتظهر لقطاتٌ بثّتها قناة الإخبارية، اليوم، ازدحاماً وأعداداً كبيرة في صحن الطواف يشكلون هندسة إلهية وسط رعاية براحتهم وسلامتهم.
يُذكر أنه وخلال جلسة مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -رعاه الله- الجهات المعنية بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، بمواصلة العمل بأعلى كفاءة وأميز عطاء، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم؛ ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم بطمأنينة وسكينة.