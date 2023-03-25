فيديو.. المعتمرون يرسمون هندسة إلهية حول الكعبة في ثالث أيام رمضان

يُذكر أنه وخلال جلسة مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -رعاه الله- الجهات المعنية بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، بمواصلة العمل بأعلى كفاءة وأميز عطاء، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم؛ ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم بطمأنينة وسكينة.