"إغاثي الملك سلمان" يوزع 17.120 كيس أرز في عدة مناطق بالصومال الفيدرالية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 17.120 كيسًا من الأرز للفئات الأكثر احتياجًا في عدة مناطق بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 110.920 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع زكاة الفطر في الصومال للعام 1445هـ.