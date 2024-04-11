"إغاثي الملك سلمان" يوزع 17.120 كيس أرز في عدة مناطق بالصومال الفيدرالية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 17.120 كيسًا من الأرز للفئات الأكثر احتياجًا في عدة مناطق بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 110.920 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع زكاة الفطر في الصومال للعام 1445هـ.
يُذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 40.920 كيسًا من الأرز يبلغ إجمالي وزنها 818.5 طنًا، يستفيد منها 245.520 فردًا بواقع 40.920 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في العديد من الدول حول العالم للتخفيف من معاناتهم.
من جهة ثانية، وزّع المركز أمس الأول 724 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 3.760 فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.
جاء ذلك ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.
كما وزع المركز أمس الأول 3.000 كرتون تمر للأسر المحتاجة والنازحة في مديريتي تبن والحوطة بمحافظة لحج، يستفيد منها 18.000 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية.
وقد وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2.000 كرتون من التمر في محافظة تعز، استفاد منها 12.000 فرد من الفئات المحتاجة، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية.