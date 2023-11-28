برعاية ولي العهد.. غداً انطلاق النسخة الأولى لمنتدى جازان للاستثمار بقيمة 38 مليار ريال

وعن الأهداف من إقامة الملتقى، قال أبوهادي: بتوجيهات من أمير جازان الأمير محمد بن ناصر، ومن دور الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة بأهمية جذب الاستثمارات لزيادة نمو قطاع الأعمال، ورفع مساهمته في التنمية الاقتصادية المستدامة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، تضمن العمل إقامة فعالية كبرى تهدف إلى إلقاء الضوء على المناخ الاستثماري بالمنطقة، والترويج للفرص الاستثمارية المعتمدة على الميزات النسبية بجميع محافظاتها، والتعريف بالتوجهات الإستراتيجية الاقتصادية المستقبلية لتنمية المنطقة، وإجراء مناقشات حول قضايا تنمية قطاع الأعمال، وتعزيز مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من اقتراحات وتوصيات بشأن زيادة جذب الاستثمار والنمو الاقتصادي بالمنطقة عموماً.