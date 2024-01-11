"القيادة" تهنئ سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.