"إغاثي الملك" حول العالم.. قسائم شرائية وحقائب شتوية وخدمات طبية في عدة دول

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1.500 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها 365 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا من متضرري الزلزال في محافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية، وذلك ضمن مشروع توزيع قسائم الكسوة الشتوية للأسر المتضررة من الزلزال في شمال وغرب سوريا.
وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.
كما وزّع المركز، أمس، 530 حقيبة شتوية في منطقة قوبيس ياسين بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.710 أفراد من الأسر الأكثر ضعفاً في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023-2024م.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الباكستاني جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
يأتي هذا فيما وزّع المركز، أمس الأول، 800 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها 800 فرد من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأكثر احتياجًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مناطق البقاع الغربي وعالية وطرابلس بجمهورية لبنان، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2023 م.
وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم
إلى ذلك، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحة أمراض النساء في مدينة بانغول عاصمة جمهورية غامبيا، الذي نفذ خلال الفترة من 2 وحتى 8 ديسمبر 2023م.
وقام الفريق الطبي التابع خلال الحملة بإجراء 75 عملية جراحية منها 25 عملية جراحية لإزالة الأورام المعقدة في مجال أمراض النساء تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى في مختلف أنحاء العالم.