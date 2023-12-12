"إغاثي الملك" حول العالم.. قسائم شرائية وحقائب شتوية وخدمات طبية في عدة دول

يأتي هذا فيما وزّع المركز، أمس الأول، 800 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها 800 فرد من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأكثر احتياجًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مناطق البقاع الغربي وعالية وطرابلس بجمهورية لبنان، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2023 م.