"الأرصاد": هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على عسير وجازان

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على منطقتَي عسير وجازان، في حين تستمر فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية والرياض والقصيم، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي نجران والباحة؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.