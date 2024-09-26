شاهد.. السفارة السعودية بجمهورية غينيا تحتفي بذكرى اليوم الوطني 94

وأكد السفير "الرشيدي" أن ما حقّقته المملكة من تطوّر ونماء في المجالات كافة جاء بفضل الله ثم بفضل المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ومن بعده أبناؤه الملوك -رحمهم الله- في إكمال المسيرة التنموية، ووصولًا للعهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي تُواصل فيه البلاد مسيرة التطوير والارتقاء.