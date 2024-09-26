شاهد.. السفارة السعودية بجمهورية غينيا تحتفي بذكرى اليوم الوطني 94

أقامت السفارة السعودية في العاصمة الغينية كوناكري حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 94 للمملكة، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى جمهورية غينيا.
وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا الدكتور فهاد بن عيد الرشيدي، في كلمة له خلال الحفل؛ أن المملكة تحتفل هذه الأيام بهذه المناسبة الوطنية الغالية بكل فخر واعتزاز تحت شعار "نحلم ونحقق"؛ تأكيدًا على الطموح والعزم على تحقيق الإنجازات في البناء والتنمية.
كما أشاد بعمق علاقات الصداقة والتعاون الثنائية التي تجمع المملكة والجمهورية الغينية في المجالات كافة، وما وصلت إليه من تقدم في الوقت الحاضر.
وأكد السفير "الرشيدي" أن ما حقّقته المملكة من تطوّر ونماء في المجالات كافة جاء بفضل الله ثم بفضل المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ومن بعده أبناؤه الملوك -رحمهم الله- في إكمال المسيرة التنموية، ووصولًا للعهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي تُواصل فيه البلاد مسيرة التطوير والارتقاء.