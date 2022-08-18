النيابة العامة: إيقاف تشكيل إجرامي امتهن الاحتيال بسرقة أكثر من 6 ملايين ريال عبر عرض مركبات وهمية للبيع

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن قيام وحدة التحقيق في قضايا الاحتيال المالي بنيابة الأموال بتوجيه الاتهام لمواطنين في العقد الثالث من العمر بتشكيل عصابي منظم للاحتيال المالي من خلال العرض الوهمي لبيع مركبات في أحد المواقع الإلكترونية المختص ببيع السلع المستعملة، والاستيلاء على أموال الأشخاص الراغبين في شراء هذه المركبات بما بلغ مجموعها أكثر من (6716000) ريال "ستة ملايين وسبعمائة وستة عشر ألف ريال".