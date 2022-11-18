شاهد.. وكيل "الإسلامية" بخطبة الجمعة من البرازيل: التوحيد عقيدة الإسلام الراسخة

وحث "العنزي"، خلال خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم في جامع البرازيل في مدينة ساوبالو البرازيلية على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين لمسلمي أمريكا اللاتينية الذي ينظمه مركز الدعوة الإسلامية بالبرازيل بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية وتنطلق فعالياته مساء اليوم الجمعة تحت عنوان "مسلمو أمريكا اللاتينية في مواجهة الكراهية"، بمشاركة وفود رسمية من 30 دولة وباحثين وعلماء من 100 دولة حول العالم، على التمسك والعمل بأركان الدين وعمارة القلوب بالإيمان بالله، مؤكداً أن الإسلام عقيدة راسخة بتجريد التوحيد لله تعالى وعبادته دون من سواه والحذر من الوقوع في الشرك بصرف العبادة لغيره لأن الله لا يقبل ذلك ولا يغفره.