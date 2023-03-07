"آل الشيخ" يدشن المرحلة الثانية من برنامج توعية المعتمرين لـ 1444هـ

ويتمثل البرنامج في تقديم المناشط الدعوية، حيث سيتم إلقاء الكلمات والدروس العلمية في مساجد الحل ومصليات المنطقة المركزية، وتقديم إجابة السائل عبر كبائن التوعية الإسلامية الميدانية في مساجد الحل ومصليات المنطقة المركزية، وسيتم الرد على أكثر من 500 ألف سؤال، وأيضاً بث الرسائل عبر الشاشات في المصليات المركزية والفنادق بواقع 6,874,560 رسالة بلغات عالمية مختلفة، إلى جانب تقديم الزوار الكتب الإرشادية سواء المطبوعة أو الإلكترونية من خلال الشاشات التفاعلية، ومنصات المكتبات الإلكترونية.