إطلاق المنصة العالمية لتسريع البحث والتطوير للشعاب المرجانية لمجموعة الـ20

ولفت إلى أن وجود محيط بدون شعاب مرجانية صحية أمرٌ لا يمكن تصوره؛ لذا ينبغي أن يكون في مقدمة أولوياتنا تسريعُ الجيل القادم من العلوم والتقنية؛ للمساعدة في الحفاظ على الشعاب المرجانية واستعادتها، مع عدم ادخار أي جهد لتخفيف الضغوط الواقعة عليها". وستعمل مؤسسة المنصة العالمية لتسريع البحث والتطوير للشعاب المرجانية على تمكين المنصة من توسيع انتشارها العالمي وجهودها الكبيرة لطرح حلول البحث والتطوير للشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم. وفقًا للمبادئ التوجيهية والتشريعية التي وضعتها لجنة حوكمة المبادرة، وستوفر المؤسسة الموارد المالية لمساعدة المنصة على تحقيق أهدافها في استقطاب أفضل العقول على الصعيد العالمي والعمل معهم في تطوير العلوم والتقنيات المطلوبة لتأمين مستقبل الشعاب المرجانية.