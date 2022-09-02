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الهجن القطرية تسيطر على سباقات الثنايا بمهرجان ولي العهد

"هزامة" الأسرع بـ9:24.836.. و4 انتصارات للشحّانية
الهجن القطرية تسيطر على سباقات الثنايا بمهرجان ولي العهد
متعب البقمي
متعب البقمي

سيطرت الهجن القطرية على سباقات فئة الثنايا، ضمن الأشواط الختامية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022 من خلال تحقيق 6 انتصارات، وإحداها كانت الأسرع.

وقد انتزعت "هزامة" التابعة لهجن المرقاب المركز الأول بالشوط الثالث بتوقيت قياسي بـ"9:24.836"، كما فازت هجن المرقاب من خلال "ذهب" بالمركز الخامس، وحصدت هجن الشحانية 4 انتصارات أخرى في الأشواط "1، 2، 4، 7".

وجاءت بقية نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الـ10 الأخرى كالتالي: "نجد" لـ"سمير مرزوق الشلاقي"، "الغربي" لـ"سلمان عبيد الدوسري"، "سلطانة" لـ"فهيد مناحي العجمي"، "براق" للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود.

مهرجان ولي العهد للهجن

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