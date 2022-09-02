الهجن القطرية تسيطر على سباقات الثنايا بمهرجان ولي العهد

سيطرت الهجن القطرية على سباقات فئة الثنايا، ضمن الأشواط الختامية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022 من خلال تحقيق 6 انتصارات، وإحداها كانت الأسرع.
وقد انتزعت "هزامة" التابعة لهجن المرقاب المركز الأول بالشوط الثالث بتوقيت قياسي بـ"9:24.836"، كما فازت هجن المرقاب من خلال "ذهب" بالمركز الخامس، وحصدت هجن الشحانية 4 انتصارات أخرى في الأشواط "1، 2، 4، 7".
وجاءت بقية نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الـ10 الأخرى كالتالي: "نجد" لـ"سمير مرزوق الشلاقي"، "الغربي" لـ"سلمان عبيد الدوسري"، "سلطانة" لـ"فهيد مناحي العجمي"، "براق" للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود.