الهجن القطرية تسيطر على سباقات الثنايا بمهرجان ولي العهد

وقد انتزعت "هزامة" التابعة لهجن المرقاب المركز الأول بالشوط الثالث بتوقيت قياسي بـ"9:24.836"، كما فازت هجن المرقاب من خلال "ذهب" بالمركز الخامس، وحصدت هجن الشحانية 4 انتصارات أخرى في الأشواط "1، 2، 4، 7".