مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورماً عظمياً نادراً غطى على لوح الكتف بعملية غير تقليدية

وأوضح أن الطفل أجريت له عملية متقدمة ودقيقة تم فيها استئصال الورم بالكامل بالدخول عبر شق صغير من زاوية لوح الكتف، ولا يتجاوز طوله "3" سم، وتكللت العملية التي استمرت لـ"45" دقيقة ولله الحمد بالنجاح الباهر، ونقل المريض إلى غرفة التنويم مباشرة حيث أمضى نحو "24" ساعة قيد الرعاية الطبية الحثيثة، قبل أن يغادر بحالة صحية جيدة إلى المنزل، ولاحقاً تخلص من الآلام التي عانى منها لمدة عامين، وبعد نحو أسبوعين من العملية استعاد الحركة الطبيعية لمفصل الكتف.