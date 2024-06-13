"الأرصاد" و"سدايا" تتيحان متابعة تنبيهات الطقس في الحج عبر تطبيق "توكلنا خدمات"

وفي التفاصيل، تشمل خدمة تطبيق "توكلنا خدمات" استعراض حالات الطقس لمناطق المملكة كافة من خلال تطبيق (توكلنا خدمات) وخلال موسم الحج يمكن الاطلاع عليها في المشاعر المقدسة على مدار الساعة وإرسال التنبيهات والتحذيرات من تقلبات أحوال الطقس من حيث الأمطار ودرجة الحرارة وحركة الرياح بوصف هذه الخدمة جزءاً من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية ضمن تكاملها لخدمة حجاج بيت الله الحرام.