ولي العهد.. حرص وإشراف واطلاع مباشر لتحسين الرحلة الإيمانية للمسلمين حجاجاً ومعتمرين

حرص سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دوماً على التأكد من تيسير رحلة الحج لضيوف الرحمن، والاطلاع على المشروعات التي تنفذ باستمرار لتحسين تقديم الخدمات للحجيج.
وتأتي رئاسة ولي العهد، لمجلس إدارة هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المُقدّسة، للتأكيد على هذه الجهود، ومدى اهتمام سموه بتيسير رحلة الحج على ضيوف الرحمن، الذين قدموا من شتى أنحاء العالم.
وأنشئت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عام 1421هـ، بهدف النهوض بمهمة التطوير والتنمية في منطقة مكة المكرمة، وذلك من خلال إعداد المخططات التطويرية الهيكلية والإقليمية والإستراتيجية للمنطقة، ووضع دراسات وبرامج التطوير وتنفيذ مشاريع التطوير الكبرى.
وتعمل الهيئة منذ عام 1437هـ وحتى الآن لوضع واعتماد الخطة الإستراتيجية لتطوير منطقة مكة، واستكمال مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة، وعقد الشراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تفعيل المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة.
جدير بالذكر، أن مسيرة التطوير بمنطقة مكة المكرمة مرت بعدة مراحل مختلفة، استطاعت الهيئة خلالها بوضع إستراتيجيات وقواعد العملية التخطيطية في مدينة مكة المكرمة ما بين عام 1423هـ، وعام 1430هـ.
من جهة أخرى، يعمل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تطوير المساجد التاريخية وكذلك اعتماد المشروعات التي تعمل على تطوير المشاعر المقدسة، من بينها مشروع رؤى المدينة الذي أطلقه سمو ولي العهد، على مساحة 1.5 مليون متر مربع بطاقة استيعابية 149 ألف زائر في الليلة الواحدة؛ حيث يحتوي على 47 ألف غرفة فندقية.
ويمنح المشروع قاطني الفنادق من مقدمة المشروع وحتى آخره، إطلالة مباشرة على الساحات الشرقية للمسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى المناطق المظللة وأنظمة التبريد الطبيعية التفاعلية.