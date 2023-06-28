ولي العهد.. حرص وإشراف واطلاع مباشر لتحسين الرحلة الإيمانية للمسلمين حجاجاً ومعتمرين

من جهة أخرى، يعمل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تطوير المساجد التاريخية وكذلك اعتماد المشروعات التي تعمل على تطوير المشاعر المقدسة، من بينها مشروع رؤى المدينة الذي أطلقه سمو ولي العهد، على مساحة 1.5 مليون متر مربع بطاقة استيعابية 149 ألف زائر في الليلة الواحدة؛ حيث يحتوي على 47 ألف غرفة فندقية.