النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال لمن يسيء استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية

وتابعت: يُعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال مع مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، ونشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.