تجمع المدينة الصحي يطلق مركز الميقات للرعاية العاجلة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع

وبين المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة التجمع بهدف تخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات وزيادة عدد المستفيدين من مراكز الرعاية العاجلة وسهولة الوصول إلى الخدمات في مراكز الرعاية وتقديم خدمات أفضل للمرضى وفي إطار حرص التجمع الصحي على استثمار كافة الإمكانيات المتاحة وتجويد الخدمات المقدمة للارتقاء بمستويات الأداء في المرافق الصحية.