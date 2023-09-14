هذه المدينة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة بـ47 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء 47 مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 15 مئوية.