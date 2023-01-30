"الزعاق": "استأنسوا وفلو الحجاج".. الـ 60 يوماً القادمة أجمل أيام السنة

وأضاف الزعاق، إذا وقعت الثريا بجانب القمر في اليوم السابع من الشهر الهجري، قالت العامة قران سابع مجيع وشابع، فهو أمارة وعلامة على بداية ظهور الربيع، فبعض الحلال شبعان وبعض الحلال جوعان، وفي قادم الأيام ستنتهي شدة البرد.