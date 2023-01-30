"الزعاق": "استأنسوا وفلو الحجاج".. الـ 60 يوماً القادمة أجمل أيام السنة

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن أجمل النجوم هي الثريا، وأجمل ما بالكون القمر، وإذا اجتمع الجمالان قالت العرب القمر قارن الثريا.
وأضاف الزعاق، إذا وقعت الثريا بجانب القمر في اليوم السابع من الشهر الهجري، قالت العامة قران سابع مجيع وشابع، فهو أمارة وعلامة على بداية ظهور الربيع، فبعض الحلال شبعان وبعض الحلال جوعان، وفي قادم الأيام ستنتهي شدة البرد.
وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، أن أهم الاقترانات 6 بينها 2 "شتوي" هما قران حادي برد بادي، وقران تاسع برد لاسع، ونحن الآن نعيش في أول الاقترانات الربيعية قران سابع وقران 5 وهذا هو الزمان.
وأكمل بقوله: استأنسوا وفلو الحجاج، فالستون يوماً القادمة هي أجمل أيام السنة من ناحية الربيع، فبساط الربيع بدأ ينفرش على الأرض (الروض والنفل والخزامى والحوى والبسباس والحوذان) فنحن الآن دخلنا مرحلة اقترانات الربيع.