أمانة العاصمة المقدسة تباشر تشغيل وصيانة 58 نفقًا بمكة والمشاعر

وأضاف أن الأنفاق تسهم بشكل كبير في تسهيل الحركة المرورية وفك الاختناقات والربط بين الأحياء السكنية والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة وتسهيل حركة التنقل فيما بينها، حيث تضم مكة المكرمة حوالي (58) نفقًا، يبلغ إجمالي أطوالها أكثر من (35) كلم، منها (40) نفقًا في مكة و(18) في المشاعر المقدسة، وقد خصصت بعضها للسيارات، وبعضها الآخر للمشاة، وذلك لتسهيل حركة ضيوف الرحمن أثناء تنقلاتهم من وإلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.