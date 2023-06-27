أمانة العاصمة المقدسة تباشر تشغيل وصيانة 58 نفقًا بمكة والمشاعر

تعمل أمانة العاصمة المقدسة على تشغيل وصيانة شبكة ضخمة من الأنفاق الموجودة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة في موسم حج 1444هـ، التي تربط أحياءها ببعض، وتربط مكة المكرمة بالمشاعر المقدسة.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة أسامة زيتوني أن الأمانة شكلت عددًا من الفرق الفنية والهندسية للإشراف على تشغيل وصيانة هذه الشبكات، والتأكد من سلامة جميع عناصرها ومحتوياتها بصفة مستمرة، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدماتها بشكل منظم وتهيئة جميع سبل الراحة لسكان العاصمة المقدسة وضيوف الرحمن خلال المواسم والمحافظة على الوجه الحضاري الجميل للعاصمة المقدسة.
وأضاف أن الأنفاق تسهم بشكل كبير في تسهيل الحركة المرورية وفك الاختناقات والربط بين الأحياء السكنية والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة وتسهيل حركة التنقل فيما بينها، حيث تضم مكة المكرمة حوالي (58) نفقًا، يبلغ إجمالي أطوالها أكثر من (35) كلم، منها (40) نفقًا في مكة و(18) في المشاعر المقدسة، وقد خصصت بعضها للسيارات، وبعضها الآخر للمشاة، وذلك لتسهيل حركة ضيوف الرحمن أثناء تنقلاتهم من وإلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وبيّن زيتوني أن جميع الأنفاق مزودة بأنظمة السلامة والإضاءة والإطفاء ووحدات الإنارة والمراوح النفاثة وما إلى ذلك، كما تقوم الأمانة بمتابعتها بشكل مستمر، للتأكد من أدائها بكفاءة عالية خلال فترة الموسم.