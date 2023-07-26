مروّجو مخدرات وأقراص ممنوعة.. فيديو لسقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة الأمن

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها ضبط مقيم من الجنسية اليمنية في نجران وثّق ونشر محتوى مرئياً لسرقته من مقر إقامة مواطن أحد مقتنياته و4 أشخاص قاموا بمساعدته.