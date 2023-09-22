في جولة الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ93 "نحلم ونحقق".. النصر بقيادة "كريستيانو رونالدو" يحتفل برباعية الأهلي

انتزع فريق النصر الأول لكرة القدم المركز الخامس من نظيره الأهلي بعد أن كسب ضيفه 4/ 3، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة في ختام منافسات الجولة السابعة، المسماة بجولة "نحلم ونحقق"؛ بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93، وذلك على أرض ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، بقيادة الحكم البرازيلي "أندرسون دارونكو".
الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بثلاثية "كريستيانيو رونالدو" عند الدقيقة الرابعة بعد استثماره تمريرة "ساديو ماني" المثالية، وحضر "تاليسكا " بهدفين عند الدقيقتين (الـ17، والـ45+6). فيما قلص "فرانك كيسيه" النتيجة للأهلي عند الدقيقة الـ30 بعد تمريرة رائعة من محمد المجحد.
ومع مطلع الشوط الثاني بادر الأهلي بزيارة مرمى حارس النصر نواف العقيدي بهدف ثانٍ عند الدقيقة الـ50 عن طريق "رياض محرز" من علامة الجزاء، تسبب فيها لاعب النصر "تاليسكا".
وعند الدقيقة الـ52 عاد "رونالدو" لممارسة هوايته، وسجل الهدف الرابع للنصر والثاني له (هداف الدوري).
وأضاع البديل "فراس البريكان" فرصة هدف مؤكد لفريقه عند الدقيقة الـ72، لكنه (أي البريكان) عاد وعوض بهدف ثالث للأهلي عند الدقيقة الـ87 بعد عزف مهاري من "محرز".
وتألق حارس النصر "العقيدي" في التصدي لتسديدة لاعب الأهلي علي مجرشي عند الدقيقة الـ90.
وتكفلت العارضة النصراوية بالتصدي لرأسية لاعب الأهلي سميحان النابت (الـ90+7).
وبتلك النتيجة انتزع النصر مركز الأهلي، وحل خامسًا برصيد 15 نقطة، وتراجع الأهلي للمركز السادس (15 نقطة).