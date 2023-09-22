في جولة الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ93 "نحلم ونحقق".. النصر بقيادة "كريستيانو رونالدو" يحتفل برباعية الأهلي

انتزع فريق النصر الأول لكرة القدم المركز الخامس من نظيره الأهلي بعد أن كسب ضيفه 4/ 3، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة في ختام منافسات الجولة السابعة، المسماة بجولة "نحلم ونحقق"؛ بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93، وذلك على أرض ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، بقيادة الحكم البرازيلي "أندرسون دارونكو".