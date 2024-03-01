محليات

القيادة تهنئ رئيس المجر بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور تماش شويوك؛ رئيس المجر، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للمجر.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب المجر الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور تماش شويوك رئيس المجر، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للمجر.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب المجر الصديق المزيد من التقدم والرقي.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الأمير محمد بن سلمان
الدكتور تماش شويوك

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