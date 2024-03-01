القيادة تهنئ رئيس المجر بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور تماش شويوك رئيس المجر، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للمجر.