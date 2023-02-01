المملكة تحصد ثمار جهود ولي العهد بتطوير الرياضة وتظفر بتنظيم كأس آسيا 2027

وكثيرًا ما أبدى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اهتمامه الشخصي بالقطاع الرياضي؛ كونه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما أنه قدّم دعمًا غير محدود للقطاع، حتى يكون على قدر التطلُّعات المرجوّة منه في السنوات الماضية، ويطور من أدائه وبرامجه في السنوات المقبلة، حتى تكون المنافسات الرياضية أحد روافد دعم الاقتصاد الوطني، وهو ما تسير عليه الرؤية والقائمون على القطاع الرياضي السعودي.