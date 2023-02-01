المملكة تحصد ثمار جهود ولي العهد بتطوير الرياضة وتظفر بتنظيم كأس آسيا 2027

قبل أكثر من ست سنوات، وعدت المملكة، تحت مظلة رؤية 2030، أن تعمل على تطوير القطاع الرياضي، والوصول به إلى أبعد نقطة من التقدم والازدهار، الذي يحقق معه الكثير من البطولات والإنجازات الإقليمية والدولية، وقد حققت الرؤية الكثير من تطلعاتها، وصولًا اليوم بإعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن فوز السعودية بتنظيم نهائيات كأس آسيا 2027.
ولم يكن الإعلان غريبًا، بعد كمّ الدعم والخطط والبرامج التي حظي بها قطاع الرياضة السعودي، من أجل تحقيق مستهدفات الرؤية في أن يصبح القطاع أحد المجالات التي يمكن الرهان عليها في دعم الناتج المحلي للمملكة، من خلال خطط وبرامج نوعية تدعم القطاع وتنمّي أهدافه؛ تحقيقًا لمستهدفات الرؤية.
وكثيرًا ما أبدى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اهتمامه الشخصي بالقطاع الرياضي؛ كونه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما أنه قدّم دعمًا غير محدود للقطاع، حتى يكون على قدر التطلُّعات المرجوّة منه في السنوات الماضية، ويطور من أدائه وبرامجه في السنوات المقبلة، حتى تكون المنافسات الرياضية أحد روافد دعم الاقتصاد الوطني، وهو ما تسير عليه الرؤية والقائمون على القطاع الرياضي السعودي.
ولم يكن للمملكة أن تظفر بتنظيم بطولة كأس آسيا لكرة القدم لولا أنها تحظى ببنية تحتية رياضية جديدة، وكنوز ثقافية وسياحية وحضارية تساعدها على استضافة البطولات العالمية والمحافل الرياضية المتنوعة، في إشارة إلى أن الحدث لن يكون رياضيًّا خالصًا، وإنما يتضمن التركيز على جوانب أخرى، مثل الترفيه والسياحة، وهي مجالات تراهن عليها المملكة من نافذة الرؤية.
وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي عقدت اجتماعها في المنامة، عاصمة البحرين، وأعلنت عن فوز السعودية بشرف تنظيم كأس آسيا 2027. ونالت المملكة شرف استضافة البطولة بعد انسحاب الملف الهندي من سباق الاستضافة. وحصلت السعودية على 3 ألقاب آسيوية أعوام 1984 و1988 و1996، كما خسرت النهائي 3 مرات أخرى في 1992 و2000 و2007.
استضافة الحدث تعتبر مرحلة جديدة تشهدها الرياضة في القارة، وستكون البوابة لتحقيق ذلك هي المملكة، وهو ما أكده وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل الذي قال: إن الوقت قد حان لبدء حقبة جديدة في كرة القدم الآسيوية في السعودية 2027.
وأضاف: "نحن نتقدّم بخطوات كبيرة جدًّا في استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية، ونحرص على أن تستفيد القارة الآسيوية من ثمار هذه الاستضافة، والمملكة على أهبة الاستعداد لتقديم كل الدعم لكرة القدم الآسيوية".