صدور موافقة خادم الحرمين على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الثالثة الاثنين المقبل

وبهذه المناسبة، رفع معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" رئيس اللجنة الإشرافية لمنصة إحسان، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -؛ على عظيم عنايتهما بالعمل الخيري، وما يوليانه من دعم كبير لأعمال الخير بمختلف جوانبه انطلاقاً من حرصهما واهتمامهما ـ رعاهما الله - على تمكين وصول الدعم إلى مستحقيه وبأعلى درجات الكفاءة والموثوقية من خلال منصة إحسان، منوهاً بالدعم غير المحدود الذي تجده منصة إحسان للعمل الخيري من سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في إطار دعم سموه لتطوير القطاع غير الربحي في المملكة.