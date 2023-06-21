"البيئة" تُطلق "الحجز الإلكتروني" لبيع الأضاحي في 12 موقعًا في الرياض والمدينة

وأوضحت الوزارة أن البيع في المواقع المؤقتة التي توفرها الخدمة، سيكون متاحًا خلال الفترة من (5 - 12) ذي الحجة الحالي، في (7) أحياء بالرياض، تشمل: الجنادرية، المشاعل، العارض، الملقا، بدر، ظهرة لبن، وظهرة نمار، إضافة إلى (5) أحياء في المدينة المنورة، تشمل: أحياء طريق علي بن أبي طالب (طريق قريظة)، طريق السلام، طريق ينبع السريع، مسلخ سد الغابة، وطريق ضبوعة.