"إغاثي الملك سلمان" يوزع 719 أضحية بإدلب وجرابلس في سوريا

يُذكر أن مشروع (أضحيتكم فرحة) في سوريا ممول من مركز الملك سلمان للإغاثة، ويستهدف مناطق إدلب وجرابلس والغندورة وتل أبيض ورأس العين والراعي والباب وجنديرس وعفرين وأعزاز وصوران، بعدد 1.800 أضحية ويستفيد منه 18.000 أسرة من الأسر المتضررة من الزلزال هناك.