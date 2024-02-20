اعتماد جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز جهة مقدمة لبرامج التطوير المهني المستمر

وتجسّد هذه الخطوةُ حرصَ الجامعة على مواكبة أحدث التطورات في المجال الطبي، وتوفير برامج تدريبية عالية الجودة لمنتسبيها من الكوادر الطبية والصحية، بما يعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.