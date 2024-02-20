اعتماد جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز جهة مقدمة لبرامج التطوير المهني المستمر

اعتمدت الهيئةُ السعودية للتخصصات الصحية، جامعةَ الأمير سطام بن عبدالعزيز جهةً مقدمةً لأنشطة وبرامج التطوير المهني المستمرّ للفترة من 30/ 11/ 2023م حتى 30/ 11/ 2026م.
ويأتي هذا الاعتماد بعد استيفاء الجامعة لجميع الشروط والمعايير التي وضعتها الهيئة لضمان جودة البرامج المقدمة، وتوافقها مع احتياجات سوق العمل.
وتجسّد هذه الخطوةُ حرصَ الجامعة على مواكبة أحدث التطورات في المجال الطبي، وتوفير برامج تدريبية عالية الجودة لمنتسبيها من الكوادر الطبية والصحية، بما يعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.