سبتمبر المقبل.. الحكم على شاب سعودي بتهمة نقل حافلة مدرسية مسروقة في أمريكا

ووفقًا لوثائق القضية: تمّ الإبلاغ عن اختفاء حافلة مدرسية من موقف سيارات مقابل منزل سكني غير مأهول في ليفينجستون، بولاية نيوجيرسي، في 17 يناير 2023، وتمكّنت السلطات الأمنية من إيقاف المتهم في ولاية بنسلفانيا؛ حيث عثر على مفاتيح الحافلة المدرسية بحوزته.