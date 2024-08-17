سبتمبر المقبل.. الحكم على شاب سعودي بتهمة نقل حافلة مدرسية مسروقة في أمريكا

اعترف شاب سعودي "عمره 22 عامًا" أمام محكمة فيدرالية في مدينة نيوارك، بولاية نيوجيرسي الأمريكية؛ بنقل حافلة مدرسية مسروقة، ويتمّ النطق بالحكم في الواقعة 9 سبتمبر المقبل.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية: اعترف المتهم بارتكاب تهمة واحدة من لائحة الاتهام، وهي نقل الحافلة المسروقة من ولاية نيوجيرسي إلى ولاية بنسلفانيا.
وتصل عقوبة حيازة سيارة مسروقة إلى 10 سنوات في السجن، وغرامة قد تصل إلى 250,000 دولار، وتمّ تحديد موعد النطق بالحكم في 9 سبتمبر المقبل.
ووفقًا لوثائق القضية: تمّ الإبلاغ عن اختفاء حافلة مدرسية من موقف سيارات مقابل منزل سكني غير مأهول في ليفينجستون، بولاية نيوجيرسي، في 17 يناير 2023، وتمكّنت السلطات الأمنية من إيقاف المتهم في ولاية بنسلفانيا؛ حيث عثر على مفاتيح الحافلة المدرسية بحوزته.
وأكّدت الشرطة حينها أن ما حدث كان تصرفًا فرديًّا، وأن الحافلة لم تتعرّض لأي أضرار.