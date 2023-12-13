في مثل هذا اليوم قبل 67 عاماً.. أمطار غزيرة على نجد بسنة "الغرقة والهدام".. الزعاق يروي القصة

وقال الزعاق: إنه في 13 ديسمبر من عام "1956" الموافق 11 جمادى الأولى 1376 هـ، أي قبل 67 عاماً، هطلت أمطار غزيرة على عموم "نجد" تركزت على القصيم والزلفي والحفر والكويت والعراق، تسبّبت في هدم أكثر من 3000 منزل في بريدة، وأغرقت المياه المنازل في المناطق المنخفضة بالزلفي، وجرت جميع الأودية والشعبان في هذه المناطق فقطعت التواصل بين المدن والهجر.