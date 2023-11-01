منتجات لتحسين احتفاظ التربة بالمياه.. نتائج عدة لشراكة "ملكية العلا" مع جامعة الملك عبدالله للعلوم

وتشمل مشاريع إدارة المياه الأخرى قيد التنفيذ حاليًا تطوير الدفيئات الزراعية التي تقاوم الحرارة، إضافة إلى المحاصيل التي تتحمل الحرارة والجفاف، مع احتمالية توفير المياه بما يصل إلى 300 لتر لكل كيلوجرام من المنتجات الزراعية، فضلًا عن مشروع تجريبي مرتقب لإنشاء محطة متنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي تتيح إعادة استخدام المياه للأغراض الزراعية والبستنة ومياه المراحيض، مع توفير محتمل للطاقة يصل إلى 80%.