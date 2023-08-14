من ذوي الاحتياجات الخاصة.. إنهاء معاناة مريضة من ألم حصيات الحالب بمستشفى محايل

نجح فريق طبي بمستشفى محايل العام في إنهاء معاناة شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة من حصيات في الحالب والكلية تسببت بانسداد نتج عنها إصابات بكتيرية والتهابات متكررة بالجهاز البولي.
وفي التفاصيل، تمكن فريق من وحدة جراحة المسالك البولية بالتشاور مع فريق التخدير والعناية المركزة بمستشفى محايل العام من إجراء تدخل جراحي لإنهاء معاناة شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة في العقد الثاني من عمرها تعاني بسبب حصيات في الحالب والكلية تسببت بانسداد نتج عنها إصابات بكتيرية والتهابات متكررة بالجهاز البولي مع تكرار وجود صديد بالبول وكرات دم حمراء.
ولكونها تعاني بسبب شلل دماغي ونوبات صرع ويتطلب مهارة للتعامل مع مثل هذه الحالات وسرعة التدخل الجراحي فقد تم - بحمد الله - استخراج الحصيات جراحيًا في وقت وجيز لتتابع بعدها استكمال الخطة العلاجية لها وقد غادرت المستشفى وهي بصحة جيدة.
وتضاف هذه العملية إلى سجل إنجازات المستشفى خلال النصف الأول من عام 2023م حيث بلغت (1600) عملية جراحة، فيما بلغت جراحات اليوم الواحد 689 عملية.