من ذوي الاحتياجات الخاصة.. إنهاء معاناة مريضة من ألم حصيات الحالب بمستشفى محايل

وفي التفاصيل، تمكن فريق من وحدة جراحة المسالك البولية بالتشاور مع فريق التخدير والعناية المركزة بمستشفى محايل العام من إجراء تدخل جراحي لإنهاء معاناة شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة في العقد الثاني من عمرها تعاني بسبب حصيات في الحالب والكلية تسببت بانسداد نتج عنها إصابات بكتيرية والتهابات متكررة بالجهاز البولي مع تكرار وجود صديد بالبول وكرات دم حمراء.