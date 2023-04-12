"شؤون الحرمين" تقدم خدماتها لقرابة 20 مليون مصليًا ومعتمرًا بالمسجد الحرام خلال رمضان

عملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تقديم سلسلة من خدماتها النوعية لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار وضيوف الرحمن؛ حيث بلغ قاصدو البيت العتيق منذ بدء شهر رمضان المبارك وحتى يوم أمس الثلاثاء 19.608.573 مصليًا ومعتمرًا.
وسخّرت الرئاسة جُل خدماتها طيلة عشرين ليلة من حيث توزيع 1.045.104 عبوة زمزم، واستهلاك 30.257.874 لترًا من ماء زمزم، واستخدام 655.990 لترًا في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 105.810 لترات من معقمات الأيدي، و103.625 لترًا من التعقيم بالروبوتات، و100.535 لترًا من التعقيم بالبايوكير، و653.360 لترًا في تعقيم الأسطح.
واشتملت نوعية الخدمات المقدمة على تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ901.951 مستفيدًا؛ فيما جرى استهلاك 2.600.000 لتر من المطهرات.