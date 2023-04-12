"شؤون الحرمين" تقدم خدماتها لقرابة 20 مليون مصليًا ومعتمرًا بالمسجد الحرام خلال رمضان

وسخّرت الرئاسة جُل خدماتها طيلة عشرين ليلة من حيث توزيع 1.045.104 عبوة زمزم، واستهلاك 30.257.874 لترًا من ماء زمزم، واستخدام 655.990 لترًا في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 105.810 لترات من معقمات الأيدي، و103.625 لترًا من التعقيم بالروبوتات، و100.535 لترًا من التعقيم بالبايوكير، و653.360 لترًا في تعقيم الأسطح.