المملكة تستعرض مبادراتها الإقليمية في مؤتمر المنظمة العالمية للأرصاد

وأقامت المملكة، على هامش الاجتماعات، معرضًا تعريفيًّا بمبادرات المملكة الإقليمية، التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في قمة الشرق الأوسط الأخضر بالعلا، والتي ينفذها المركز، وتتمثّل في: المركز الإقليمي للتغير المناخي، والمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية، والبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب.