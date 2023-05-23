المملكة تستعرض مبادراتها الإقليمية في مؤتمر المنظمة العالمية للأرصاد

تشارك المملكة العربية السعودية بوفد رسمي برئاسة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام، في اجتماعات الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر الحكومي العالمي للأرصاد الجوية "Cg-19" للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية "WMO".
جاء ذلك بحضور مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالمحسن بن خثيلة، وتستمرّ الاجتماعات حتى ٢ يونيو المقبل.
كما يشارك الوفد في الاجتماعات والمفاوضات المتعلّقة بمواضيع المنظّمة العالمية للأرصاد الجوية المرتبطة بمشاريع وبرامج الدول والقرارات ذات العلاقة.
وأقامت المملكة، على هامش الاجتماعات، معرضًا تعريفيًّا بمبادرات المملكة الإقليمية، التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في قمة الشرق الأوسط الأخضر بالعلا، والتي ينفذها المركز، وتتمثّل في: المركز الإقليمي للتغير المناخي، والمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية، والبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب.
كما استعرضت المملكة تجاربها الريادية وقدراتها التقنية والفنية، وإمكاناتها البشرية في مجال الأرصاد الجوية، ممثلة في المركز الوطني للأرصاد.
وتضمّن المعرض استعراض البرنامج التعريفي بمرشح المملكة لعضوية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية "WMO"، الدكتور أيمن بن سالم غلام، وعلى هامش الاجتماعات أجرى الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن غلام، مباحثات ثنائية مع عدد من ممثلي وفود الدول المشاركة بالمؤتمر، بهدف تعزيز التعاون في مجال الطقس والمناخ، والتعريف بمبادرات المملكة الإقليمية.