الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان يتواصل بمغادرة الطائرة الإغاثية التاسعة عشرة

تواصل الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، حيث غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة عشرة متوجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي بمدينة بيروت، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.