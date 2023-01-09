"زين السعودية" تنجز المرحلة الأولى من صفقة بيع وإعادة تأجير البنية التحتية لأبراجها

أيضًا ستعزز المسار التطويري الذي انتهجته الشركة خلال السنوات الأخيرة، والمتمثلة في التركيز على الابتكار والتطوير في القطاع؛ بما يحقق أفضل تجربة عميل معززة بأحدث التقنيات والخدمات الرقمية، وعبر واحدة من أكثر شبكات الجيل الخامس (5G) تطورًا في المنطقة. وسنواصل العمل على التوسع العمودي لخدماتنا وبجودة عالمية، وتوفير أفضل تطبيقات وحلول المستقبل الرقمي، وخدمات الحوسبة السحابية المتقدمة التي نوفرها عبر سحابة زين الحاصلة على تصنيف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن فئة (ج) كأعلى تصنيف تمنحه الهيئة لمقدمي خدمة الحوسبة السحابية.. وسنحرص في الوقت نفسه على التوسع في توفير حلول وتطبيقات المدن الذكية والثورة الصناعية الرابعة، والاستثمار في الأسواق الموازية التي لنا فيها العديد من قصص النجاح التي نفخر بها، ومن أبرزها نجاح شركة "تمام للتمويل"، أول شركة تحصل على ترخيص للتمويل الاستهلاكي المصغر في المملكة من البنك المركزي السعودي (ساما)، والتي شهدت نموًّا عاليًا خلال 2022؛ وذلك بفضل تجربتها الرقمية المتكاملة والسهلة والمتوافقة مع أحكام الشريعة لخدمة التمويل متناهي الصغر، وتوسعها مؤخرًا لتقديم خدمة التمويل بالمرابحة للعديد من المتاجر الإلكترونية والتقليدية في قطاعات التقنية والتعليم، بالإضافة إلى استثماراتنا في تطوير قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة؛ وذلك عن طريق شركة PLAYHERA MENA".