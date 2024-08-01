فريق بحثي سعودي يكتشف السبب الجيني لتسلخ الشريان السباتي الداخلي

وكشف البحث الذي نشر في مجلة "Circulation" العريقة، التابعة للجمعية الأمريكية للقلب عن طفرة في جين SMAD6 كمسبب رئيسي لهذه الحالة، وهو اكتشاف يعد الأول من نوعه حيث لم يكن معروفًا سابقًا ارتباط هذا الجين بهذا المرض الذي يعد من الأمراض التي لم تكن خارطتها الجينية معروفة بشكل واسع، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.