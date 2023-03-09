المملكة تضخ أكثر من 3 ملايين لتر من المياه في الحديدة خلال يناير

وجرى خلال شهر يناير من عام 2023م، ضخ 1.689.500 لتر من مياه الاستخدام المنزلي، وضخ 1.751.500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 112 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتنفيذ حملة واحدة لنظافة المخيمات، وإجراء 93 عملية تجفيف لمياه الصرف الصحي، إضافة إلى صيانة 8 حمامات، فضلاً عن إجراء عمليتي صيانة لقواعد خزانات المياه، وتنفيذ عملية واحدة لفحص جودة المياه، حيث استفاد من تلك الخدمات 9,800 فرد.