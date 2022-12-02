مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يوقّع اتفاقيات رعاية مع كبرى الشركات

وقّعت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة اتفاقيات رعاية مع عدد من الشركات؛ بحضور نائب المشرف العام للمهرجان والمدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني.
جاء ذلك نظرًا لما أحدثه المهرجان من حراك اقتصادي لافت في جميع الأصعدة المحلية والعالمية وتجسيده تاريخ الإبل في المسيرات الوطنية والمجتمعية، وما يشهده من مشاركات عربية وأجنبية في المسابقات؛ مما فتح آفاقًا أمام الشركات المحلية والعالمية للحرص على الرعاية والحضور وعرض منتجاتها أمام زوار المهرجان، الذي يشكّل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من الوطن العربي والأجنبي.
وتحرص إدارة المهرجان على دعمها وتحفيزها للمشاركة وتعزيز القيمة السوقية للمهرجان الذي يعد الحدث الأكبر عالميًا في مجال الإبل.
وتأتي رعاية الشركات انطلاقًا من دورها البارز في دعم ورعاية العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية، مما يعكس حسها وإيمانها العميق بأهمية خدمة المجتمع السعودي؛ للمساهمة في بناء نهضة الوطن وعلو شأنه ودعم الاقتصاد ، وتعزيز الموروث الثقافي.