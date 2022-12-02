مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يوقّع اتفاقيات رعاية مع كبرى الشركات

جاء ذلك نظرًا لما أحدثه المهرجان من حراك اقتصادي لافت في جميع الأصعدة المحلية والعالمية وتجسيده تاريخ الإبل في المسيرات الوطنية والمجتمعية، وما يشهده من مشاركات عربية وأجنبية في المسابقات؛ مما فتح آفاقًا أمام الشركات المحلية والعالمية للحرص على الرعاية والحضور وعرض منتجاتها أمام زوار المهرجان، الذي يشكّل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من الوطن العربي والأجنبي.